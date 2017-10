Lyon : Génésio fait une annonce pour le mercato « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après un été agité où l’Olympique Lyonnais a vendu plusieurs cadres et beaucoup recruté, les Gones vont rester sages cet hiver à en croire leur entraîneur Bruno Génésio. "Pour l’instant, on n’a pas encore parlé du mercato d’hiver. Je ne pense pas qu’il y aura d’arrivées à moins qu’il y ait des départs. Ce n’est pas d’actualité, a lancé le technicien rhodanien sur les ondes de RMC. On a beaucoup de très bons jeunes qui arrivent et émergent. C’est important de leur donner l’opportunité de s’exprimer. Houssem Aouar en est l’exemple parfait mais il y en d’autres qui vont montrer qu’ils ont aussi leur chance." Il faut dire que la concurrence est déjà à l’œuvre pour la plupart des postes, notamment entre Memphis Depay et Aouar mais aussi dans les couloirs. Il faut dire que la concurrence est déjà à l’œuvre pour la plupart des postes, notamment entre Memphis Depay et Aouar mais aussi dans les couloirs.

News lue par 11928 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+