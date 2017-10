Nice : Balotelli et son rapport aux critiques « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Connu pour sa forte personnalité, l'attaquant de l'OGC Nice Mario Balotelli (27 ans, 6 matchs et 5 buts en L1 cette saison) s'est confié ce jeudi dans les colonnes du quotidien régional Nice-Matin. A cette occasion, l'international italien a expliqué son rapport aux critiques. "Ce qui m'énerve, ce sont les critiques sur le domaine personnel ou le plan humain. A propos du football, ça ne m'atteint pas. Dans le sens où si je suis mauvais le dimanche, le lundi je discute avec le coach de ce qui n'allait pas, ce que j'aurais dû faire ou pas. (...) Les critiques ne me plaisent pas, mais elles existent et je les accepte. Elles font partie du métier, si tu ne les acceptes pas il faut que tu changes de sport ou même de boulot", a commenté Balotelli. Plus mature, le buteur s'impose désormais comme l'un des leaders du vestiaire des Aiglons. Plus mature, le buteur s'impose désormais comme l'un des leaders du vestiaire des Aiglons.

