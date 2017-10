Lyon : Génésio a recadré Mariano...

A l'occasion de la victoire de l'Olympique Lyonnais face à Troyes (5-0) dimanche en Ligue 1, les attaquants lyonnais Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) et Mariano Diaz (24 ans, 10 matchs et 8 buts en L1 cette saison) se sont légèrement chamaillés pour tirer un penalty, finalement transformé par le Néerlandais. Une scène qui a vraiment agacé l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio.

"C’est le genre de chose qui me met hors de moi, c’est complètement à l’opposé de ce que je pense du sport collectif et du foot en particulier. Memphis était désigné tireur numéro 1 contre Troyes et Mariano numéro 2. C’est Memphis que devait tirer le penalty. Il a bien fait de le tirer. Je m’en suis expliqué avec eux, ça ne se reproduira pas", a assuré le coach de l'OL pour la radio RMC.

Autant dire que Mariano a été sérieusement recadré après cet incident...