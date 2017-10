Lyon : Diakhaby surveillé par le Barça !

Lyon : Diakhaby surveillé par le Barç a ! « Par Damien Da Silva - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire la saison dernière, le défenseur central de l'Olympique Lyonnais Mouctar Diakhaby (20 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) a été relégué sur le banc en ce début d'exercice. Et pourtant, le jeune espoir français suscite les intérêts de plusieurs grands clubs européens, dont le FC Barcelone ! D'après les informations du quotidien Sport, le club catalan souhaite se renforcer dans ce secteur de jeu et pense notamment au Lyonnais. Bien évidemment, Diakhaby n'est pas le seul joueur surveillé à ce poste par le Barça, qui regarde également les performances de Dan-Axel Zagadou (Dortmund) et de Kalidou Koulibaly (Naples). Lié avec l'OL jusqu'en juin 2022, le Tricolore se trouverait également dans les petits papiers de Manchester City. Une belle vente en perspective pour les Gones ?

