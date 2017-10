PSG : Ben Arfa, la promesse non tenue d'Henrique « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- N’entrant pas dans les plans de son entraîneur Unai Emery, Hatem Ben Arfa (30 ans) se trouve dans l’impasse au Paris Saint-Germain. Régulièrement prié de s’entraîner avec la réserve, le milieu offensif savait pourtant à quoi s’attendre dès l’été. Mais pour l’avocat du Tricolore, Jean-Jacques Bertrand, si son client n’est pas parti, c’est avant tout à cause du directeur sportif du club de la capitale, Antero Henrique, rencontré début juillet. "Ils espéraient qu'Hatem allait craquer sous la pression de tous ceux qui lui disent qu'un joueur qui ne joue pas est un joueur mort, et qu'il partirait en Turquie pour rien, alors qu'il y a un contrat en cours, a expliqué l’homme de loi dans les colonnes du quotidien L’Equipe. Quand on lui a rétorqué qu'Hatem n'irait jamais en Turquie, Henrique nous a dit : 'J'ai bien noté votre position… je vais lui trouver un grand club.' Je l'ai revu un mois et demi après, il ne s'était rien passé." Bon, il faut aussi souligner que la gourmandise de l’ancien Niçois, qui n’a pas voulu renoncer aux émoluments de sa dernière année de contrat, n’a pas facilité son départ… Bon, il faut aussi souligner que la gourmandise de l’ancien Niçois, qui n’a pas voulu renoncer aux émoluments de sa dernière année de contrat, n’a pas facilité son départ…

