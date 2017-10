Nice : Balotelli chasse la crise « Par Romain Lantheaume - Le 26/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OGC Nice traverse une très mauvaise passe en ce mois d’octobre. Mais même si les Aiglons pointent à une inquiétante 14e place en Ligue 1, l’attaquant du Gym Mario Balotelli (27 ans, 6 matchs et 5 buts en L1 cette saison) refuse de parler de crise. "La crise, non ! (sourire en coin) On a perdu quelques matchs..., a minimisé l’Italien dans les colonnes du quotidien Nice-Matin. Contre Marseille (2-4), si nous ne prenons pas le premier but aussi vite, je suis convaincu que l’on gagne. Contre Montpellier (0-2), Alassane et moi avons une énorme occasion. Si je marque, on ne perd pas. La Lazio (1-3), si je marque sur l’action où je dribble le gardien mais que je frappe à côté, on ne perd pas ce match. Il faut un peu de chances, parfois. Si tu gagnes contre la Lazio, ça change tout. Si tu gagnes contre Marseille, ça change tout aussi." Absent sur blessure dimanche dernier contre Strasbourg (1-2), "Super Mario" devrait effectuer son retour face au Paris Saint-Germain vendredi (20h45) en ouverture de la 11e journée de L1. L’occasion d’essayer de chasser les doutes aussi sur le terrain. Absent sur blessure dimanche dernier contre Strasbourg (1-2), "Super Mario" devrait effectuer son retour face au Paris Saint-Germain vendredi (20h45) en ouverture de la 11e journée de L1. L’occasion d’essayer de chasser les doutes aussi sur le terrain.

