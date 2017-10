Nantes : difficile à encaisser pour Rongier

La sensation de la soirée est venue de Tours où Nantes, 3e de Ligue 1, est tombé (1-3). Difficile à encaisser pour Valentin Rongier.

"C'était un match piège, on connaît la coupe. On est très déçus, on a manqué d'agressivité. Ils ont eu de la réussite, trois frappes, trois buts, mais la réussite, ça se provoque. On n'avait pas besoin de cette défaite pour savoir qu'il faut tout le temps travailler et se remettre en question", a réagi le milieu des Canaris après la rencontre.