Strasbourg : le héros Oukidja a pris son pied

Noté 7,5/10 et nommé homme du match par la rédaction de Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), le gardien de Strasbourg Alexandre Oukidja (29 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) a été déterminant dans la qualification de son équipe face à l'AS Saint-Etienne (1-1, 5-3 tab) ce mercredi lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Une vraie satisfaction pour l'habituel remplaçant de Bingourou Kamara.

"Je me suis dit que je devais choisir un côté sur la séance de tirs au but, j’ai tout donné sur celui-ci (arrêté face à Hamouma, ndlr). C’est un peu la loterie. La Coupe de la Ligue, ça permet à des joueurs, qui sont peu utilisés habituellement, de jouer donc on prend du plaisir. Maintenant, on va attendre notre prochain adversaire lors du tirage", a confié le portier pour France 3.

Performant contre les Verts, Oukidja pourra continuer de briller dans cette compétition.