Strasbourg : Laurey ne saute pas au plafond

Malgré la qualification de Strasbourg pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue, Thierry Laurey ne sautait pas au plafond après la rencontre. L'entraîneur du club alsacien a pour priorité le championnat.

"On a rivalisé avec Saint-Etienne. J'ai trouvé que nous avons été plus tranchants qu'eux. Ce résultat valorise le travail des garçons qui n'ont pas toujours été récompensés cette saison. Mais on est lucide, on n'a pas l'objectif de gagner la Coupe de la Ligue mais avant tout de se maintenir", a rappelé Laurey après la partie.