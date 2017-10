ASSE : la frustration de Pajot « Par Damien Da Silva - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'occasion des 16es de finale de la Coupe de la Ligue, l'AS Saint-Etienne a été éliminée par Strasbourg (1-1, 3-5 tab) ce mercredi. Au micro de France 3, le milieu de terrain stéphanois Vincent Pajot (27 ans, 6 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) n'a pas caché sa déception. "On a essayé de mettre les bons ingrédients, mais on a encore couru au score. C’est toujours difficile comme situation... On a réussi à revenir, et c'est difficile de sortir comme ça d'une compétition. On est frustré, c’est la coupe et c’est toujours rageant de sortir", a déploré l'ancien Rennais. Les Verts peuvent nourrir des regrets en raison notamment d'une énorme occasion ratée dans les derniers instants de la partie. Les Verts peuvent nourrir des regrets en raison notamment d'une énorme occasion ratée dans les derniers instants de la partie.

