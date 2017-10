CdL : Strasbourg 1-1 (5-3, tab) ASSE (fini) « Par Damien Da Silva - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au bout du suspense, Strasbourg a éliminé Saint-Etienne (1-1, 5-3 tab) ce mercredi lors des 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Dans un début de match équilibré, les Stéphanois se procuraient une première opportunité par Bamba, bien repris dans la surface par Lala. Plus tranchants, les Verts monopolisaient le ballon pendant de longues minutes sans pour autant se montrer dangereux à l’exception d’un tir trop écrasé de Soderlund. Contre le cours du jeu, l’attaquant alsacien Sacko était tout proche d’ouvrir le score, mais sa tentative devant Ruffier n’était pas cadrée ! Par la suite, après une remontée de balle incroyable, Lala lançait Bahoken en profondeur qui remportait son duel face à Ruffier (1-0, 36e). Au retour des vestiaires, les Verts tentaient de sonner la révolte mais manquaient cruellement d’inspiration pour inquiéter Oukidja. Après de longues minutes insipides, Strasbourg était à deux doigts de faire le break mais Ruffier gagnait son duel contre Bahoken. Plus impliqués que des Stéphanois parfois nonchalants, les Alsaciens étaient plus agressifs et malmenaient leurs adversaires sous les chants bruyants de leurs supporters. Et pourtant, sur une frappe assez moyenne de Bamba, Oukidja se ratait mais se rattrapait juste devant Soderlund pour éviter l’égalisation ! En fin de match, l’ASSE n’enflammait pas la partie et c’était au contraire Terrier qui manquait la balle de break en butant sur Ruffier... Et la sanction était immédiate ! Sur un coup-franc à 30 mètres du but, Hernani parvenait à égaliser d’un tir puissant (1-1, 83e). Dans la foulée, les Verts avaient la balle de la victoire mais Soderlund butait sur Oukidja ! Mais finalement, les deux équipes ne neutralisaient et allaient se départager lors d’une séance de penalties. Dans cet exercice, Oukidja se distinguait en détournant la tentative d’Hamouma pour qualifier son équipe ! Strasbourg valide son billet pour les 8es ! Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

