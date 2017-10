CdL : Lille 2-2 (5-4, tab) Valenciennes (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au bout du suspense, et d'une séance de tirs au but à 14 tireurs, Lille s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de la Ligue aux dépens de Valenciennes (L2), qui n'a pas démérité (2-2, 5-4 tab). Les Dogues faisaient la différence peu avant le quart d'heure de jeu. Lancé en profondeur, El-Ghazi centrait devant le but. Benzia jaillissait parfaitement pour marquer de près et donner l'avantage aux Lillois (1-0, 14e). Mais les Valenciennois avaient la bonne idée d'égaliser juste avant le repos. Lancé magnifiquement dans le dos de la défense par Mauricio, Pierre-Charles glissait le ballon hors de portée de Maignan (1-1, 44e). En deuxième période, les Dogues respiraient un peu mieux lorsque Junior Alonso, de la tête, redonnait l'avantage aux siens (2-1, 74e). Mais VA y croyait jusqu'au bout et, dans le temps additionnel, Bissouma accrochait Diarra dans la surface. Mothiba transformait parfaitement le penalty malgré les prières de Bielsa (2-2, 92e)... Les deux équipes allaient donc devoir se départager lors d'une séance de tirs au but. Une séance au cours de laquelle le LOSC se montrait un peu plus adroit que son adversaire (5-4), Thiago Mendes marquant le dernier tir au but à l'inverse de Pierre-Charles. Bielsa, très tendu durant cette séance, pouvait respirer un peu mieux. Lille disputera les 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Les deux équipes allaient donc devoir se départager lors d'une séance de tirs au but. Une séance au cours de laquelle le LOSC se montrait un peu plus adroit que son adversaire (5-4), Thiago Mendes marquant le dernier tir au but à l'inverse de Pierre-Charles. Bielsa, très tendu durant cette séance, pouvait respirer un peu mieux. Lille disputera les 8es de finale de la Coupe de la Ligue.

