Barça : un ancien de la réserve se paie Messi « Par Romain Rigaux - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au FC Barcelone, Lionel Messi (30 ans, 9 matchs et 11 buts en Liga cette saison) est roi. Ancien capitaine de la réserve du Barça, Armando Lozano l'a appris à ses dépens lors de ses entraînements avec l'équipe première. "Dès les premières fois où je suis allé m'entraîner avec eux, j'aime aller au contact et j'y suis allé avec Messi. Dani Alves est venu et m'a dit: 'Tarzan, n'y vas pas fort sinon tu pars du Barça'", a confié l'actuel joueur de Fuenlabrada (D3 espagnole) à la chaîne Mega. Lozano ne gardera visiblement pas un bon souvenir de la Pulga, lui qui estime que "Cristiano Ronaldo est une meilleure personne et pourtant je ne le connais pas. Je n'ai pas travaillé avec Messi au jour le jour, ni avec Cristiano, mais il me semble que c'est une meilleure personne." Lozano ne gardera visiblement pas un bon souvenir de la Pulga, lui qui estime que "Cristiano Ronaldo est une meilleure personne et pourtant je ne le connais pas. Je n'ai pas travaillé avec Messi au jour le jour, ni avec Cristiano, mais il me semble que c'est une meilleure personne."

