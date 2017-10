Nice : Favre "se réjouit" de jouer le PSG

En difficulté ces dernières semaines, l'OGC Nice reste sur une série de quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues. Autant dire que le Gym n'est pas en confiance avant de jouer à Paris vendredi (20h45) dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Pourtant, l'entraîneur niçois Lucien Favre est enthousiaste.

"Il y a mieux comme période, c'est sûr. Mais on se réjouit d'aller jouer à Paris. Il faut faire un bon match. Et dans un bon match, il y a tout. Il faut défendre en équipe, bien utiliser le ballon. Et surtout, il faut être plus compact. (...) Il faut absolument avoir l'exigence de faire une bonne performance. Collectivement et individuellement", a déclaré le technicien suisse en conférence de presse.

Favre compte sur une belle performance de ses troupes pour relancer la machine. Les Aiglons feront-ils aussi bien que le 30 avril dernier avec une victoire (3-1) face au PSG ? A priori, cela semble difficile.