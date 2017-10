PSG : le geste fort de Cavani après la remontada « Par Youcef Touaitia - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps critiqué pour sa maladresse, Edinson Cavani (30 ans, 13 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) jouit tout de même d'une cote folle auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Et l'anecdote tirée du livre de Romain Molina, "Matador", risque de donner à l'attaquant uruguayen un crédit illimité. En effet, le journaliste rapporte les propos de l'ex-responsable adjoint de l’intendance du club de la capitale, Romain Grunstein, après la douloureuse défaite 1-6 face au FC Barcelone, le 8 mars dernier. "On est arrivé tôt le matin au Camp des Loges. On a poussé la porte du vestiaire et on a vu marqué HUMILITÉ en grand. Quand les joueurs sont arrivés, ils nous ont demandé qui avait fait ça. Personne ne savait, même si je pense que certains avaient une idée, peut-on lire dans cet extrait, précisant que Cavani a été le dernier à quitter le centre d'entraînement la veille. Edi a pris du strap. Il est monté sur une chaise et a commencé à faire des lettres pour écrire HUMILITÉ. Dans le vestiaire, il y avait déjà inscrit plusieurs mots : ambition, gagner, élégance... Pas humilité. Il pensait que c’était important de le rajouter, donc, il n’a rien dit et l’a fait." Vu le caractère de Cavani, cela est peu surprenant. Vu le caractère de Cavani, cela est peu surprenant.

