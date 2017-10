Bayern : Tuchel reste le favori « Par Youcef Touaitia - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Un temps annoncé sur le banc du Bayern Munich, Thomas Tuchel va devoir patienter encore quelques mois. Et pour cause, l'ex-entraîneur du Borussia Dortmund a été devancé par Jupp Heynckes. Mais comme l'annonce Bild ce mercredi, le vétéran allemand, qui a réussi à redresser l'ogre bavarois, est uniquement revenu pour dépanner et il devrait libérer sa place à l'issue de l'exercice en cours. Le média germanique précise que Tuchel, libre, est le favori pour reprendre les Roten. Le coach de 44 ans, également annoncé dans le viseur d'Everton pour remplacer Ronald Koeman, licencié lundi, devrait décliner la proposition des Toffees et attendre le départ programmé d'Heynckes pour occuper le poste le plus prestigieux de sa carrière dès l'été prochain.

