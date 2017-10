Schalke : le Bayern voulait Harit

Transféré du FC Nantes à Schalke 04, le milieu de terrain Amine Harit (20 ans, 9 matchs en Bundesliga cette saison) se plaît outre-Rhin. Pourtant, l'international marocain aurait pu rejoindre le Bayern Munich, également intéressé par ses services. Mais la concurrence trop importante chez le champion d'Allemagne l'a poussé à choisir le club de Gelsenkirchen.

"C'est vrai que le Bayern me voulait, a indiqué le Lion de l'Atlas dans un entretien accordé à Bild. Si un aussi grand club montre son intérêt, vous devez réfléchir à cette option, et c'est normal. Mais après, vous vous dites : 'qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour ma carrière ?' Je suis arrivé à la conclusion que le projet de Schalke 04 me correspondait plus."

Un bon choix pour le moment.