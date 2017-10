Divers : Daesh vise Messi et le Mondial

Via un de ses canaux de propagande, Wafa Media Foundation, le groupe terroriste Daesh menace la Coupe du monde 2018 et Lionel Messi. Sur une affiche, on peut observer l'attaquant argentin du FC Barcelone derrière des barreaux, le visage pâle et un oeil ensanglanté.

Ce n'est pas la première fois que le Mondial russe est visé et la sécurité sera largement renforcée durant la compétition. Selon l’entourage de la Pulga, cité dans le quotidien argentin La Nacion, Messi n'aurait pas été perturbé par la diffusion de ce photomontage menaçant.