PSG : Neymar, Valdano et le "souci" Mbappé Par Youcef Touaitia - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recrue phare du Paris Saint-Germain l'été dernier, l'attaquant Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) espère devenir le numéro un au sein du club de la capitale, chose qui ne pouvait arriver au FC Barcelone, où Lionel Messi fait la pluie et le beau temps. Mais pour l'ancien dirigeant du Real Madrid, Jorge Valdano, le Brésilien risque d'être confronté à un problème nommé Kylian Mbappé (18 ans, 6 matchs et 2 buts en L1 avec Paris SG cette saison). "Mbappé a reçu le prix du meilleur jeune joueur et cela me parait juste. Cela me donne l’impression que Mbappé va être un problème pour Neymar. Il est parti pour échapper à Messi et il a rencontré Mbappé qui va lui aussi marquer son époque", a analysé l'Argentin pour Onda Cero. Seul l'avenir nous le dira. Seul l'avenir nous le dira.

News lue par 1280 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+