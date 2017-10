Real : Benzema, Trezeguet répond à Lineker

Quelques jours après ses déclarations concernant Karim Benzema (29 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison), qu'il estime "surcoté", Gary Lineker reçoit des réponses les unes après les autres. Aujourd'hui, c'est David Trezeguet qui s'est chargé de rectifier les dires de l'ex-international anglais à propos de l'attaquant du Real Madrid.

"Karim devrait peut-être marquer plus. Mais au fil du temps, il s’est avéré être un joueur important pour le Real. Un mélange entre Raúl et Butragueño. Cela donne plus de variété dans le jeu que de statistiques. Benzema a les caractéristiques du football moderne. Le football a beaucoup évolué depuis l’époque où Lineker jouait", a indiqué l'ancien buteur de l'équipe de France dans les colonnes du quotidien AS.