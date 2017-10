EdF : Pape Diouf veut revoir Benzema « Par Youcef Touaitia - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Boudé par Didier Deschamps depuis deux ans en raison de son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) effectuera-t-il son retour en équipe de France pour la Coupe du monde 2018 ? A priori, il y a peu de chances. Mais l'attaquant du Real Madrid peut en tout cas compter sur d'importants soutiens, dont celui de Pape Diouf, qui souhaite que le sélectionneur national fasse la part des choses dans ce dossier. "Karim Benzema, on ne peut pas indéfiniment l’ignorer. D’autant qu’il joue dans la meilleure équipe européenne et qu’il a déjà montré par le passé tout le talent qui est le sien. On ne peut pas expliquer l’absence de Benzema uniquement sur des critères sportifs. Deschamps doit simplement avoir le courage de dire que c’est sur d’autres critères qu’il ne le prend pas", a indiqué l'ancien dirigeant marseillais au micro de SFR Sport.

News lue par 5194 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+