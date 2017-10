ASSE : Dehon pousse Ruffier vers un top club « Par Youcef Touaitia - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Valeur sûre de la Ligue 1, Stéphane Ruffier (31 ans, 10 matchs en L1 cette saison) n'a jamais connu d'expérience dans un club disputant régulièrement la Ligue des Champions. Une anomalie selon l'ancien entraîneur des gardiens de l'OM et du PSG, Nicolas Dehon, qui pousse le portier de Saint-Etienne à tenter sa chance dans une formation plus ambitieuse. "La façon dont il est perçu est un peu injuste. Mais il lui manque un grand club français ou étranger dans sa trajectoire, une équipe qui l’expose et le passe au révélateur de la Ligue des Champions. Cette expérience internationale qu’il n’a pas non plus en équipe de France, il devrait - ou aurait dû - aller la chercher dans un club qui lui permette de disputer la C1", a estimé Dehon dans les colonnes de France Football. Avis aux amateurs. Avis aux amateurs.

