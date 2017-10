CdL : le programme des 16es de finale « Par Romain Rigaux - Le 25/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Les 16es de finale de la Coupe de la Ligue se poursuivent ce mercredi. Voici le programme : Lille - Valenciennes (L2) (18h45, Canal+ Sport) Angers - Nancy (L2) (21h05, France 3 Régions et Foot+) Dijon - Rennes (21h05, France 3 Régions, Canal+ Sport et Foot+) Metz - Red Star (Nat) (21h05, France 3 Régions et Foot+) Toulouse - Clermont (L2) (21h05, France 3 Régions et Foot+) Tours (L2) - Nantes (21h05, France 3 Régions et Foot+) Troyes - Amiens (21h05, France 3 Régions et Foot+) Strasbourg - Saint-Etienne (21h05, France 3) Les clubs de Ligue 1 qualifiés en Coupe d'Europe, le PSG, Monaco, l'OM, Lyon, Nice et Bordeaux, entreront au tour suivant. Les clubs de Ligue 1 qualifiés en Coupe d'Europe, le PSG, Monaco, l'OM, Lyon, Nice et Bordeaux, entreront au tour suivant.

