Juve : Pogba, le club mis hors de cause « Par Romain Rigaux - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le président de la Juventus Turin, Andrea Agnelli, assure ce mardi que la Vieille Dame a été blanchie par la FIFA quant aux soupçons de malversation lors du transfert de Paul Pogba à Manchester United en 2016. "L'enquête de la FIFA est terminée et la Juventus, considérée comme n'ayant fait l'objet d'aucune implication, a été également mise hors de cause", assure le patron de la Juve. L'instance internationale enquêtait sur les 27 millions d'euros de commission versés par le club italien à Mino Raiola. D'après des documents Football Leaks, le célèbre représentant était aussi l'agent de Pogba et de Manchester United dans ce transfert, touchant au total 49 millions d'euros.

