CdL : Lorient 0-1 Caen (fini) « Par Romain Rigaux - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Caen est le premier qualifié dans ces 16es de finale de la Coupe de la Ligue. Le SMC s'est imposé sur la pelouse de Lorient (1-0) ce mardi soir. Les Lorientais ont eu la maîtrise et les plus belles occasions dans les 45 premières minutes, mais les coéquipiers de Cabot ont manqué de réalisme, à l'image de Bouanga qui loupait le cadre sur une belle opportunité après dix minutes de jeu. A force de gâcher, les Merlus se sont fait surprendre juste avant la pause sur première véritable opportunité caennaise. Kouakou, lancé par Peeters à la limite du hors-jeu, ajustait Petkovic du droit pour donner un avantage assez inespéré au SMC (0-1, 43e). En seconde période, Lorient gardait la possession de balle face à une formation normande bien regroupée mais restait trop imprécis devant le but. Rodelin était même proche de faire le break à un quart d'heure du terme sans un sauvetage de N'Kololo. Le club breton n'aura pas eu la réussite ce soir et Samba écoeurait les Merlus dans le temps additionnel en repoussant un tir sur son poteau, puis en stoppant une tentative de Waris. En seconde période, Lorient gardait la possession de balle face à une formation normande bien regroupée mais restait trop imprécis devant le but. Rodelin était même proche de faire le break à un quart d'heure du terme sans un sauvetage de N'Kololo. Le club breton n'aura pas eu la réussite ce soir et Samba écoeurait les Merlus dans le temps additionnel en repoussant un tir sur son poteau, puis en stoppant une tentative de Waris.

