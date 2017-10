Juve : Allegri vole au secours d'Higuain « Par Romain Rigaux - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un début de saison décevant, Gonzalo Higuain (29 ans, 9 matchs et 3 buts en Serie A cette saison) peut compter sur le soutien de son entraîneur Massimiliano Allegri. Le coach de la Juventus Turin est certain que son attaquant va redevenir redoutable très prochainement. "Il progresse et il joue bien. Il lui manque seulement le but mais il va le trouver, peut-être demain. Dimanche (contre l'Udinese, 6-2), Higuain a porté l'équipe quand nous étions à 10", a déclaré Allegri en conférence de presse. Mercredi, la Juve affronte La SPAL, 19e de Serie A, dans le cadre de la 10e journée du championnat italien. Mercredi, la Juve affronte La SPAL, 19e de Serie A, dans le cadre de la 10e journée du championnat italien.

News lue par 6850 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+