Juve : Buffon confirme pour sa retraite

Comme il l'avait annoncé en juin dernier, Gianluigi Buffon (39 ans, 7 matchs en Serie A cette saison) dispute sans doute sa dernière année en tant que joueur professionnel. Le gardien de la Juventus Turin a confirmé qu'il raccrochera les crampons à l'issue de son contrat en juin prochain. Sauf en cas de victoire de la Vieille Dame en Ligue des Champions.

"C'est ma dernière saison et je suis sûr des choix que je fais. Une année ou deux de plus ne changeraient rien à ce que j'ai déjà accompli, a confié l'Italien à Sky Sport Italia. La seule chose qui pourrait me faire changer d'avis, c'est si la Juventus gagne la Ligue des Champions et que Szczesny me demande de jouer le Mondial des clubs (rires). Mais avec un gardien comme lui en doublure, il est aussi normal de savoir se mettre en retrait et laisser sa place..."

Une page se tournera l'été prochain à la Juve.