Sondage MF : Bielsa est définitivement dépassé « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lors d'un récent sondage publié sur le site Maxifoot.fr, nous vous demandions si Marcelo Bielsa et ses tactiques étranges étaient dépassées. La réponse est oui. Pour 73,7% des 13.141 votants, l'entraîneur du LOSC, seulement 19e de Ligue 1 aujourd'hui, n'est plus dans le coup. Seuls 26,3% d'entre vous pensent que l'Argentin reste au contraire un technicien de premier plan. Pour l'heure une chose est sûre, c'est très compliqué pour El Loco chez les Dogues... Dès à présent, donnez votre avis sur le Ballon d'Or 2018 : peut-il échapper à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix Dès à présent, donnez votre avis sur le Ballon d'Or 2018 : peut-il échapper à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Pour vous exprimer, rien de plus simple : il suffit de vous rendre sur la page d'accueil de Maxifoot et de faire votre choix

News lue par 2809 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+