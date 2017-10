ASSE : pourquoi Ruffier est boudé à haut niveau « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors qu'il est souvent loué pour ses qualités, son entraîneur Oscar Garcia allant jusqu'à affirmer qu'il est le meilleur gardien qu'il n'ait jamais vu, d'autres trouvent que Stéphane Ruffier (31 ans, 10 matchs en L1 cette saison) présente tout de même certaines lacunes. Pour l'entraîneur des gardiens de Chelsea, le dernier rempart de l'AS Saint-Etienne est très fort sur sa ligne, beaucoup moins au-delà en revanche. "Ruffier reste un ‘shot stopper’, avec des arrêts énormes, une envergure au-delà de la moyenne sur sa ligne, mais qui n’est plus influent au-delà de ses 5,50 mètres, explique ainsi Christophe Lollichon dans les colonnes de France Football. Il y a pas mal de gardiens de ligne comme lui, avec une vitesse gestuelle et des réflexes qui impressionnent, mais qui n’ont pas la bonne lecture du jeu au-delà de leur but. Les grands clubs le savent. Pourquoi se priver aujourd’hui d’un onzième joueur avec un bon jeu au pied ? Le foot ne se joue plus à dix plus un ! Je ne suis pas tellement étonné qu’il n’ait jamais eu d’appels du pied de l’Angleterre." L'ancien Monégasque n'aurait donc pas le niveau pour viser plus haut que Saint-Etienne... L'ancien Monégasque n'aurait donc pas le niveau pour viser plus haut que Saint-Etienne...

