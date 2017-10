Lyon : Aulas répond déjà à Govou « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis sous pression en début de saison, notamment par Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio respire un peu mieux depuis les trois victoires consécutives, et convaincantes, de l'OL. Attaqué par Sidney Govou (voir la brève de 14h04), le président lyonnais se défend d'avoir mis son entraîneur dans une position bien inconfortable. "Comment Sidney peut-il dire que toute la communication de l’Olympique Lyonnais n’est pas faite pour aider et valoriser Bruno Genesio ! Non, pas toi Sidney, la com a été toute entière tournée vers Bruno et l’OL. La preuve : on est là", a rétorqué le boss lyonnais sur Twitter. Entre ces deux avis divergents, on a plutôt envie de se ranger dans le camp de Govou. Car s'il l'a maintenu dans ses fonctions durant l'intersaison, Aulas n'a pas toujours installé beaucoup de sérénité autour de son entraîneur en ce début de saison. Entre ces deux avis divergents, on a plutôt envie de se ranger dans le camp de Govou. Car s'il l'a maintenu dans ses fonctions durant l'intersaison, Aulas n'a pas toujours installé beaucoup de sérénité autour de son entraîneur en ce début de saison.

