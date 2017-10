Lyon : Govou accuse Aulas pour Genesio « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mis sous pression en début de saison, notamment par Jean-Michel Aulas, Bruno Genesio respire un peu mieux depuis les trois victoires consécutives, et convaincantes, de l'OL. Pour Sidney Govou, le président des Gones n'a pas fait grand-chose pour soutenir son entraîneur. "Les déclarations récentes du président ne l'ont pas aidé. Quand il dit 'je suis derrière lui' puis 'je ferai le bilan après Sainté', ça sous-entend que ça urge, note l'ex-attaquant lyonnais, interrogé par L'Equipe. Le problème a été la communication du président en parlant de deuxième place, de finale de Ligue Europa, alors que les joueurs partis n'étaient pas potentiellement remplacés. (...) Le discours présidentiel a desservi le coach et les joueurs." Très critiqué jusque-là, Bruno Genesio a trouvé du répit, et retrouvé du crédit, après cette belle série. Très critiqué jusque-là, Bruno Genesio a trouvé du répit, et retrouvé du crédit, après cette belle série.

