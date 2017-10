OM : pas tout noir pour le directeur de la sécu « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attendu au tournant, Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a vécu un Clasico compliqué. S'il a marqué, le Brésilien a aussi subi pas mal de fautes qui ont eu pour conséquence de lui faire perdre ses nerfs en fin de match. Le Vélodrome lui a aussi réservé un accueil hostile qui n'a pas plu à Frank McCourt. A l'inverse, le directeur de la sécurité de l'OM y a vu du positif malgré tout. "Il s’agissait de feuilles de papier pour l’essentiel, c’est-à-dire des programmes du match, ainsi que des gobelets et un sandwich. Il n’y a pas eu de bouteille en verre à ma connaissance. Bien entendu, on ne peut jamais être satisfait dès lors qu’un objet atterrit sur le terrain. Mais à une certaine époque, et même encore l’an dernier, on a pu retrouver des téléphones portables, des pièces de monnaie, des clés", rappelle Thierry Aldebert dans Le Parisien. Des fermetures partielles de tribunes pourraient néanmoins être prononcées à l'égard de l'OM. Des fermetures partielles de tribunes pourraient néanmoins être prononcées à l'égard de l'OM.

