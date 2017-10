OM : Luiz Gustavo rend fou Zambo Anguissa

Face au Paris Saint-Germain dimanche (2-2), Luiz Gustavo (30 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a montré la voie à ses partenaires de l'Olympique de Marseille, et notamment à Franck Zambo Anguissa (21 ans, 10 matchs en L1 cette saison), impressionné par le Brésilien.

"Luiz Gustavo m'impressionne, me pousse à progresser mentalement. Quand je suis cuit, et que je vois qu'il trime encore, je suis obligé de continuer, de trouver une énergie venue de nulle part : il a 30 ans, j'en ai 22 ! Vous savez qu'en moyenne, il court 500 mètres de plus que moi par match… Cela me rend fou !", a ainsi fait savoir le milieu de terrain olympien.

Aujourd'hui, la paire Luiz Gustavo-Zambo Anguissa ne donne plus beaucoup d'espoir à Morgan Sanson et Maxime Lopez, relégués sur le banc.