Real : Perez sort les barbelés pour Benzema

Que Gary Lineker se fasse une raison, Karim Benzema (29 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) est intouchable au Real Madrid. Après Zinedine Zidane et Marcelo, au tour de Florentino Perez de défendre l'attaquant français, décrié ces dernières semaines.

"Certains insistent pour critiquer Benzema, d’autres pour critiquer Zidane, d’autres Cristiano Ronaldo, d’autres Marcelo... Mais c’est la vie. Les supporters connaissent très bien le football et en plus, aujourd’hui, il y a les réseaux sociaux, les médias... Ils critiquent ceux qu’ils n’aiment pas. Benzema est un mélange de Zidane et Ronaldo. Il met des buts comme Ronaldo et touche le ballon comme le faisait Zidane. C’est un luxe", a indiqué le dirigeant madrilène sur les ondes de la Cadena SER.

Ses partenaires, son entraîneur, son président... Benzema peut être rassuré, les piliers de la Maison Blanche sont derrière lui.