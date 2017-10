VIDEO : le gardien fête la qualif' trop vite...

C'est une scène déjà vue mais qui est toujours aussi étonnante. Lors de la demi-finale de coupe de Thaïlande entre le Bangkok SC et Satri Angthong, alors qu'on en est à 19-19 lors de la séance de tirs au but, le portier de Satri Angthong pense être qualifié pour la finale lorsque le tireur adverse envoie sa frappe sur la barre. Mais avec l'effet, le ballon revient dans le but et franchit la ligne, le gardien étant parti célébrer ce qu'il pensait être la qualification.

Une vraie déception puisque c'est le Bangkok SC qui se qualifiera finalement pour la finale !

VIDEO : le gardien pense être qualifié pour la finale, mais... (après la pub éventuelle)