PSG : Thiago Motta ne retournera pas au Brésil

En fin de contrat en juin prochain, Thiago Motta (35 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) pourrait quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Selon le milieu de terrain, ce ne sera pas pour retourner au Brésil, son pays natal. "Un retour au Brésil ? Je deviens vieux. Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis à un âge où ce n'est pas facile. Bien sûr, j'adore jouer au football, c'est ma vie, mais j'arrive à un certain âge. Aujourd'hui, revenir au Brésil n'est pas dans mon intention, honnêtement", a indiqué l'Italo-Brésilien au micro de Globoesporte. En lisant entre les lignes, on comprend que Motta a plutôt envie de raccrocher les crampons à l'issue de la saison.

