OM : le discours de Garcia avant le Clasico « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a fait preuve d'une grosse combativité pour tenir tête au Paris Saint-Germain dimanche (2-2). Visiblement, le discours d'avant-match de Rudi Garcia est bien passé. "On est l’OM et on peut battre n’importe qui devant ce public et avec nos qualités. Paris va perdre son premier match de la saison et il va le perdre contre nous. Nous sommes l’équipe qui va les battre. Vous êtes des soldats, vous allez à la guerre", a ainsi martelé l'entraîneur olympien dans le vestiaire, rapporte L'Equipe ce mardi. A la mi-temps, Garcia n'a pas manqué d'en remettre une couche : "Il ne faut pas s’endormir ou tomber dans un faux rythme. On a les armes pour prendre l’avantage, on ne peut pas se contenter du nul !" A deux minutes près... A deux minutes près...

News lue par 1845 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+