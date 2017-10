Real : Casemiro et le "trou du c..." José Angel « Par Youcef Touaitia - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pierre angulaire du milieu de terrain de Zinedine Zidane, Casemiro (25 ans, 7 matchs et 1 but en Liga cette saison) fait partie des joueurs les plus rugueux en Liga. Lors de la victoire du Real Madrid sur Eibar (3-0), dimanche, le Brésilien s'est fait remarquer en déclenchant un début d'échauffourée en provoquant José Angel (28 ans, 7 matchs en Liga cette saison). Une attitude qui passe mal pour l'arrière gauche basque. "Je l'ai connu à Porto, je pense que c'est un bon mec mais aujourd'hui (dimanche, ndlr), il s'est trompé. Il n'aurait pas dû me dire ce qu'il m'a dit. Il m'a insulté de trou du cul. C'était une attitude de racaille, ça ne me plaît pas, que ça vienne de lui ou de qui que ce soit. Je dénoncerai toujours ces agissements", s'est plaint l'ancien joueur de l'AS Rome en zone mixte. Visiblement, il n'en faut pas beaucoup pour choquer José Angel ! Visiblement, il n'en faut pas beaucoup pour choquer José Angel !

News lue par 16514 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+