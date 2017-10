Bordeaux : De Préville, Bielsa ou Gourvennec ?

Bordeaux : De Préville, Bielsa ou Gourvenne c ? « Par Youcef Touaitia - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré de Lille à Bordeaux dans les dernières heures du mercato, l'attaquant Nicolas De Préville (26 ans, 6 matchs en L1 avec Bordeaux cette saison) se plaît en Gironde. Mais alors, qui préfère-t-il entre son ancien entraîneur dans le Nord, Marcelo Bielsa, et Jocelyn Gourvennec ? "Les différences observées sont principalement sur le travail. Avec Marcelo Bielsa, à Lille, il y avait beaucoup d’analyses tactiques, de séances vidéo et peu de jeu avec ballon. A l’inverse, avec Jocelyn Gourvennec, on travaille plus avec le ballon. Il y a beaucoup de points positifs à retenir des deux méthodes", a confié De Préville sur le site officiel du club aquitain. "A Bordeaux, on peut voir qu’il y a vraiment une touche Gourvennec. C’est un très grand coach qui fait beaucoup progresser les jeunes et son effectif. Il y a une envie d’attaquer, de dominer l’adversaire. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec lui. J’espère, à travers mes performances, lui retourner la confiance qu’il a en moi. Je prends beaucoup de plaisir à évoluer sous ses ordres", a estimé l'ancien Rémois. Et vu les résultats des Dogues, De Préville ne doit pas regretter son départ de Lille. Et vu les résultats des Dogues, De Préville ne doit pas regretter son départ de Lille.

