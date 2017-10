OM : McCourt prêt à bondir sur le mercato !

OM : McCourt prêt à bondir sur le mercat o ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 24/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré la déception liée au coup franc d'Edinson Cavani, l'Olympique de Marseille peut être fier de sa prestation livrée face au Paris Saint-Germain dimanche (2-2). Convaincu par ce qu'il a vu, Frank McCourt compte profiter du mercato hivernal pour renforcer davantage encore son équipe. "L'an dernier, nous avons recruté quatre joueurs qui ont vraiment aidé l'équipe. C'est un mercato difficile, mais on se prépare... On ne sait pas quels joueurs seront disponibles et s'ils pourront aider l'équipe. Les décisions prises cet hiver pourront aussi impacter celles de l'été prochain, il faut donc être très prudent et saisir les opportunités si elles se présentent", confie le propriétaire du club phocéen à La Provence ce mardi. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. En revanche, dire que les quatre joueurs pris en janvier 2017 ont aidé l'équipe est un peu exagéré. Car dans le lot, il y avait Grégory Sertic et Patrice Evra qui ne sont pas d'une grande utilité à l'OM aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. En revanche, dire que les quatre joueurs pris en janvier 2017 ont aidé l'équipe est un peu exagéré. Car dans le lot, il y avait Grégory Sertic et Patrice Evra qui ne sont pas d'une grande utilité à l'OM aujourd'hui.

