FIFA : le trophée pour Buffon

Champion d'Italie et finaliste de la Ligue des Champions avec la Juventus Turin, Gianluigi Buffon (39 ans) a reçu le prix du meilleur gardien lors de la cérémonie The Best 2017. L'Italien, en concurrence avec Keylor Navas (Real Madrid) et Manuel Neuer (Bayern Munich), a été l'un des grands artisans de l'excellente saison des Bianconeri. Une juste récompense pour son année, mais aussi pour sa carrière.