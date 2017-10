FIFA : Cristiano Ronaldo évidemment !

Grand favori, Cristiano Ronaldo a été élu meilleur joueur de l'année 2017 lors de la cérémonie The Best de la FIFA ! Malgré la concurrence de Lionel Messi et Neymar, les deux autres finalistes, l'attaquant du Real Madrid conserve logiquement son titre après ses sacres en Liga, en Ligue des Champions ou au Mondial des clubs. Rappelons cette distinction est décernée grâce aux votes des sélectionneurs, des capitaines de sélection, des fans et de quelques journalistes.