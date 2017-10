PSG : Dugarry est remonté contre Neymar !

PSG : Dugarry est remonté contre Neyma r ! « Par Eric Bethsy - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une prestation plutôt mitigée à Marseille (2-2) dimanche, l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar (25 ans, 8 matchs et 7 buts en L1 cette saison) a agacé Christophe Dugarry. En cause, le style de jeu provocateur du Brésilien. "Je suis énervé parce que Neymar s’est cru dans son salon ou en train de jouer avec ses copains dans un Five, a lâché l’ancien Marseillais sur RMC. Il a été dans la provocation systématique balle au pied. Attention, je ne parle pas des mots, je ne l’ai pas vu parler ou chauffer ses adversaires. Mais toujours à garder le ballon avec la semelle, à attendre que ses adversaires viennent le tamponner une fois, deux fois, trois fois… à 45 mètres du but en plus ! Ça ne sert absolument à rien !" "(...) Il a fait le pire match que je pouvais voir, a ajouté le consultant. Et malheureusement, il en a déjà fait des comme ça avec Barcelone, quand il était trop suffisant, quand il prenait des boîtes de ses adversaires. Mais mec, si tu chambres avec le ballon, ne t’étonne pas de prendre des coups, c’est normal ! Tu fais la misère à tout le monde et tu penses que les mecs vont te regarder ?" Il est vrai que l’ancien Blaugrana a souvent été critiqué pour ses provocations en Liga. Il est vrai que l’ancien Blaugrana a souvent été critiqué pour ses provocations en Liga.

News lue par 7019 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+