Valence : Kondogbia suspendu 4 ans plus tard !

Valence : Kondogbia suspendu 4 ans plus tar d ! « Par Eric Bethsy - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En grande forme, le FC Valence devra se priver de Geoffrey Kondogbia (24 ans, 7 matchs et 2 buts en Liga cette saison) à Saragosse, à l’occasion des 16es de finale de la Coupe du Roi mardi (20h30). Le milieu de terrain est effectivement suspendu en raison d’un carton rouge reçu en… 2013 ! Lorsqu’il portait encore le maillot du FC Séville, le Français avait été coupable d’un vilain tacle sur l’attaquant madrilène Diego Costa. Alors afin d’éviter une disqualification, comme le Real Madrid en 2015 avec Denis Cheryshev, l’actuel deuxième de Liga a annoncé que Kondogbia ne jouerait pas. A noter que l’ancien Monégasque, suspendu pour deux rencontres, ne disputera pas non plus le match retour. A noter que l’ancien Monégasque, suspendu pour deux rencontres, ne disputera pas non plus le match retour.

News lue par 14079 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+