Lyon : Depay a convaincu Genesio Par Eric Bethsy - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Relégué sur le banc et même écarté pour son manque d’implication, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 9 matchs et 5 buts en L1 cette saison) a réalisé une excellente prestation à Troyes (5-0) dimanche, avec un triplé à la clé. Sur son banc, l’entraîneur Bruno Genesio a apprécié la réaction du Néerlandais. "Il a été récompensé de son match. Ça montre que tout le monde se remet en question, a confié le coach des Gones. C'est un match qui peut compter pour lui. Car on sait qu'il est capable de fulgurances, mais il a aussi montré qu'il était structuré dans le projet de l'équipe." Reste à savoir si Depay poursuivra sur sa lancée, notamment face à des adversaires plus coriaces. Reste à savoir si Depay poursuivra sur sa lancée, notamment face à des adversaires plus coriaces.

