Arsenal : Wenger savoure le retour d'Özil

Décevant et très critiqué en début d’exercice, le milieu d’Arsenal Mesut Özil (29 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réagi lors de la victoire sur le terrain d’Everton (5-2) dimanche. Auteur d’un but et d’une passe décisive pour Alexandre Lacazette, l’Allemand a encore ébloui son manager Arsène Wenger.

"Il était superbe. Agile, rapide, intelligent. Il était toujours au service de l'équipe avec sa qualité de passe, a encensé le technicien français après la rencontre. Et lorsqu'il est à ce niveau, c'est un joueur exceptionnel."

Après ça, Wenger se battra encore un peu plus pour prolonger l’ancien Madrilène, sous contrat jusqu’en juin prochain.