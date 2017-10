Rennes : Gourcuff n'est pas rassuré

Annoncé sur la sellette, l’entraîneur du Stade Rennais Christian Gourcuff n’est pas forcément sauvé après la victoire contre Lille (1-0) samedi en championnat. En conférence de presse, l’ancien coach de Lorient s’est montré lucide.

"Je n'ai pas la vérité. Moi, ce qui m'importe, c'est la relation que j'ai avec le groupe et mon président. Après, qu'il y ait des choses qui se trament, qui soient à l'extérieur, je ne suis pas naïf non plus et je connais le monde du business. Je n'ai pas de certitude", a reconnu le technicien, qui sait probablement que son supérieur, René Ruello, pourrait être remplacé par Olivier Létang dans les prochains jours.