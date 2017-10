OM : McCourt fier de son équipe « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'Olympique de Marseille n'a pas mis fin à sa série de six années sans victoire contre le Paris Saint-Germain dimanche (2-2), les Marseillais ont tout de même réalisé une belle prestation et aurait pu l'emporter sans le but d'Edinson Cavani à la 93e minute. En tout cas, cette prestation a fait le bonheur du propriétaire Frank McCourt. "Je suis très fier de l’équipe même si, comme tout le monde, j’aurais voulu la victoire. Je suis fier de leurs efforts et des pas que nous faisons pour notre projet. J’étais vraiment satisfait et fier de comment cette équipe s’est comportée, des progrès que nous faisons vers notre objectif ultime", a confié l'Américain à La Provence. Et le propriétaire de l'OM a surtout aimé le but de Luiz Gustavo. "Sur le but de Gustavo, j’ai sauté si haut que j’ai presque atterri sur la pelouse depuis mon siège ! J’étais si excité !", a-t-il avoué. Et le propriétaire de l'OM a surtout aimé le but de Luiz Gustavo. "Sur le but de Gustavo, j’ai sauté si haut que j’ai presque atterri sur la pelouse depuis mon siège ! J’étais si excité !", a-t-il avoué.

