OM : J. Amavi - "on les a bougés" « Par Romain Rigaux - Le 23/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille a réalisé un bon match face au Paris Saint-Germain (2-2) dimanche soir. Proche de l'emporter, les Marseillais ont répondu présents dans l'engagement physique pour faire trembler le leader du championnat. Le latéral gauche marseillais Jordan Amavi (23 ans, 7 matchs en L1 cette saison) est revenu sur la prestation de son équipe. "C'est aussi frustrant qu'encourageant, on a été costauds dans les duels, on les a bougés dans les impacts, il faudra continuer comme ça, mettre de l'intensité tout le temps, cela prouve qu'on peut répondre présent dans n'importe quelle situation. On a joué pour gagner le match", a confié l'Olympien dans des propos rapportés par L'Equipe. Le PSG a égalisé à la 93e minute sur un coup franc d'Edinson Cavani. Il ne manquait pas grand-chose à l'OM pour mettre fin à six années sans victoire face au PSG.

