L1 : le classement des passeurs décisifs

A l'issue de la 10e journée de Ligue 1, Neymar reste en tête du classement des passeurs décisifs du championnat avec 5 offrandes. Le Parisien devance les Bordelais Malcom et François Kamano, ainsi que le Messin Mathieu Dossevi, tous à 4 passes décisives. Suivent, avec 3 passes décisives, les Marseillais Florian Thauvin et Dimitri Payet, les Lyonnais Nabil Fekir et Memphis Depay, les Monégasques Rony Lopes, Thomas Lemar et Joao Moutinho, et le Niçois Pierre Lees-Melou.

Au total, 114 joueurs ont réussi au moins une passe décisive cette saison en championnat.